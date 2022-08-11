Вдоль реки Асса в горах Ингушетии проведут субботник в рамках акции «Вода России»

«12 августа в горном Джейрахском районе Ингушетии пройдет субботник по очистке берега реки Асса. В марафоне также примут участие еще четыре лидера экологической акции 2021 года — субботники будут проведены в Северной Осетии, Татарстане, Карачаево-Черкесии и на Алтае», — говорится в сообщении.

Отмечается, что так как Ингушетия на протяжении пяти лет занимала лидирующие места среди регионов по объемам реализации мероприятий акции, участниками субботника будет записано видеопослание для эковолонтеров Республики Алтай, которое будет транслироваться во время ключевого мероприятия в регионе.

Акция «Вода России» по уборке берегов рек и озер от мусора проходит ежегодно с 2014 года и признана одной из крупнейших экологических инициатив в России. С 2019 года акция стала частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов», который входит в нацпроект «Экология». К концу 2024 года планируется расчистить 15,2 тыс. га рек, озер и водохранилищ.