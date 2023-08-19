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Вечер лезгинки проведете в селе Троицкое Ингушетии детский ансамбль «Сийг»

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Образцовый художественный коллектив, детский хореографический ансамбль «Сийг» 22 августа в центральном парке сельского поселения Троицкое Сунженского района проведет вечер лезгинки.

Как сообщил «Ингушетии» руководитель коллектива Магомед Имагожев, мероприятие проводится для привлечения внимания подрастающего поколения к национальному хореографическому искусству.

«Последние несколько лет интерес молодого поколения к национальному искусству падает. Этой акцией мы надеемся привлечь внимание, заинтересовать наших детей, чтобы они стремились быть частью богатой ингушской культуры. Ансамбль подготовил для зрителей несколько номеров в современном стиле», — сказал он.

Вечер лезгинки начнется в 16 часов.

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