Вечер лезгинки проведете в селе Троицкое Ингушетии детский ансамбль «Сийг»
Образцовый художественный коллектив, детский хореографический ансамбль «Сийг» 22 августа в центральном парке сельского поселения Троицкое Сунженского района проведет вечер лезгинки.
Как сообщил «Ингушетии» руководитель коллектива Магомед Имагожев, мероприятие проводится для привлечения внимания подрастающего поколения к национальному хореографическому искусству.
«Последние несколько лет интерес молодого поколения к национальному искусству падает. Этой акцией мы надеемся привлечь внимание, заинтересовать наших детей, чтобы они стремились быть частью богатой ингушской культуры. Ансамбль подготовил для зрителей несколько номеров в современном стиле», — сказал он.
Вечер лезгинки начнется в 16 часов.