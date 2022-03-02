Ведущие российские акушеры-гинекологи проведут мастер-классы в Ингушетии

«На базе перинатального центра Ингушетии начала работу мультидисциплинарная бригада специалистов из Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени академика В. И. Кулакова Минздрава России. Команда столичных медиков в течение 5 дней проведёт консультации и мастер-классы не только для акушеров-гинекологов и неонатологов, но и для административного персонала в части организации здравоохранения, а также среднего медицинского персонала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты проведут как теоретический обучающий курс, так и практический с отработкой техники и алгоритмов действий на симуляторах, а также проведут мастер-классы на рабочих местах.

Напомним, в республиканском клиническом перинатальном центре по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова 18 февраля текущего года произвели смену руководства. Кадровое решение было принято в связи с врачебной ошибкой, повлекшей за собой тяжелые последствия для пациентки центра Мадины Аушевой.