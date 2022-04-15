Мастер-класс

Ведущие российские акушеры-гинекологи проведут мастер-классы в Ингушетии

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В Ингушетию прибыли специалисты ведущего центра акушерства, гинекологии и перинатологии НИМЦ имени Кулакова. В течение недели они проведут мастер-классы в республиканском перинатальном центре, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства республики.

«В течение недели 8 специалистов проведут плановый аудит акушерской и неонатальной служб в республиканском перинатальном центре, а также проанализируют состояния организации оказания медпомощи по профилю «анестезиология-реаниматология», — говорится в сообщении.

Также специалисты проведут семинар на тему «Медицинская документация: нормативное регулирование, правила оформления, роль в контроле качества медицинской помощи. Опыт РФ».

Напомним, в республиканском клиническом перинатальном центре по поручению Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова 18 февраля текущего года произвели смену руководства.

Кадровое решение было принято в связи с врачебной ошибкой, повлекшей за собой тяжелые последствия для пациентки центра Мадины Аушевой.

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