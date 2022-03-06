Верховный суд Ингушетии за 2021 год рассмотрел почти 66 тыс. дел

«В 2021 году в суды общей юрисдикции республики поступило на 11% больше судебных дел и материалов по сравнению с предыдущим годом, то есть 65 964. Большинство из них рассмотрено качественно и своевременно. 881 из них составляет уголовные дела в отношении 905 лиц. В этой структуре большая часть пришлась на преступления против собственности, здоровья населения и общественной нравственности, безопасности движения и эксплуатации транспорта», — сказал Фаргиев.

По его словам, в связи с пандемией также повысилась востребованность электронных ресурсов судебной системы.

«На официальные сайты судов через раздел «Подача процессуальных документов в электронном виде» поступило 4 885 заявлений и жалоб, и 1 024 обращения. Цифровизация тоже стала частью судебных процессов. Новые нормы дают возможность подать иск через портал «Госуслуги», ознакомиться с материалами дела в электронном виде, направить решения суда через «Госуслуги», провести судебные заседания и получить объяснения в режиме веб-конференции», — отметил Фаргиев.

Мероприятие завершилось церемонией награждения почетной грамотой Совета судей Ингушетии судьи Карабулакского районного суда Тамерлана Аушева в связи с выходом в почетную отставку.