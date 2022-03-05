Ветер до 32 метров в секунду может привести к энергетическим сбоям в Ингушетии

«В период 01 ч 30 мин — 03 ч 30 мин, а также утром и до конца суток 5 марта в северных районах Ингушетии ожидается очень сильный северозападный ветер 30-32 м/с. Есть вероятность, что стихия может привести к энергетическим сбоям», — говорится в сообщении.

В МЧС призвали местных жителей не сжигать мусор, траву и держаться подальше от легких металлических конструкций.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей — единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101».

Телефон доверия Главного управления МЧС России по Ингушетии: 8(8734) 55-99-99.