Встреча

Ветеран органов внутренних дел Ингушетии рассказал действующим сотрудникам о причинах и целях СВО

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Председатель совета ветеранов органов внутренних дел по Джейрахскому району, подполковник милиции Алаудин Цуров поделился своим богатым опытом с личным составом отдельного взвода патрульно-постовой службы и участковыми уполномоченными отделения МВД России по Джейрахскому району.

Отмечается, что ветеран прежде всего оценил несение службы сотрудниками полиции, их внешний вид, дисциплину, обращение с гражданами, материально-технические условия несения службы.

Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба МВД по республике, Алаудин Ахметович охотно делился воспоминаниями с действующими сотрудниками, а молодые полицейские внимательно слушали старшего товарища и задавали вопросы, на которые получали обстоятельные ответы. Также подполковник в отставке рассказал молодым коллегам о причинах, целях и задачах специальной военной операции, проводимой Вооружёнными силами Российской Федерации.

«Такие встречи необходимы для укрепления связи между поколениями, укрепления взаимного уважения и доверия в обществе, повышения служебной дисциплины в органах внутренних дел», — отметили в совете ветеранов МВД по республике.

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