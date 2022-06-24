Ветеринары Ингушетии проводят санитарную обработку животных и мест их содержания от клещей

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Ветеринары Ингушетии выезжают на дом или в фермерские хозяйства, чтобы провести санитарную обработку животных и мест их содержания.

По информации Сунженской станции по борьбе с болезнями животных, особую опасность представляют иксодовые клещи. От их укусов страдают не только люди: крупный и мелкий рогатый скот также может подхватить заразу от едва заметных питающихся кровью паукообразных.

Для предотвращения гибели поголовья необходимо обратиться к специалистам ветеринарной станции. Ветработники применяют специальные эмульсии и спреи, которые отпугивают клещей и вредных насекомых.

Иксодовые клещи переносят возбудителей таких болезней: клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза (болезни Лайма), сыпного клещевого тифа, возвратного клещевого тифа, Конго — Крымской геморрагической лихорадки и Ку-лихорадки, туляремии и многих других.

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