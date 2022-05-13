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Вице-премьер Александр Новак провел встречу с Главой Ингушетии Махмуд-Али Калиматовым

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В Магасе состоялась двусторонняя встреча вице-премьера России — куратора СКФО Александра Новака, прибывшего в Ингушетию с рабочим визитом, и Главы республики Махмуд-Али Калиматова.

Руководитель региона отметил, что «есть проблемы социально-экономического характера, решение которых затягивается» в силу объективных причин, но все они решаемы.

«Мы знаем, как многое делается Президентом России, особенно с начала пандемии коронавируса, для поддержки семей, а это важно для республики, где традиционно высокая рождаемость», — цитирует Калиматова пресс-служба Главы и правительства сказал Ингушетии.

Он заверил вице-премьера, что все средства, выделяемые региону федеральным центром, используются рационально.

В ходе рабочей поездки Александр Новак уже посетил несколько предприятий Ингушетии.

«Для развития республики предпринимаются все меры, есть программы развития — одна до 2024 года, другая — до 2030. Главная задача — обеспечить экономический рост, создавать рабочие места. Сегодня мы побывали на производствах, познакомились с предпринимателями, и они показывают впечатляющие результаты», — отметил вице-премьер России.

Новак также поздравил руководство и всех жителей Ингушетии с 30-летием образования республики, которое отмечается в этом году 4 июня.

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