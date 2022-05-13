Вице-премьер Новак посетил промышленные предприятия Ингушетии в ходе рабочего визита

«Вице-премьер посетил завод по производству алюминиевых радиаторов отопления в Карабулаке и оптово-распределительный центр агропредприятия «Сад-Гигант Ингушетия». С агропредприятием вице-премьера ознакомил сенатор от Ингушетии Белан Хамчиев. Александр Новак побывал на складах, осмотрел холодильные камеры, попробовал яблоко сорта Голден Делишес», — говорится в сообщении.

По словам вице-премьер Александр Новак, самое главное — налоги, рабочие места.

«Очень важное предприятие для республики и современный проект. Нужно и дальше развиваться», — сказал Александр Новак в ходе осмотра агропредприятия «Сад-Гигант Ингушетия».

В свою очередь, руководитель региона Махмуд-Али Калиматов поблагодарил вице-премьера за визит, отметив, что важно «когда все видишь на местах».

«У нас есть достижения, мы развиваем агропромышленный комплекс, и у нас это получается», — отметил Глава республики.

На заводе по производству радиаторов отопления в Карабулаке зампред правительства прошелся по цехам предприятия, пообщался с руководством, оценил условия труда рабочих, осмотрел готовую продукцию, отметив высокое качество.

В завершение, вице-премьеру презентовали прорывной проект модели экономического развития республики до 2030 года ООО «Агрокомбинат Сунжа».

Обсуждался вопрос финансовой поддержки агропредприятия при реализации второй очереди, в частности, речь шла о предоставлении инвестору банковского кредита.

Александр Новак отметил, что есть «понимание проблемы», соответственно будут приняты меры, чтобы агрокомплекс вышел на полную мощность.

Напомним, что в рамках рабочего визита Александра Новака в Ингушетию запланировано возложение цветов к Вечному огню на Мемориале памяти и славы в Назрани, посещение этнографического музея в стометровой башне Согласия в Магасе.

Также предусмотрено посещение выставки, на которой крупные предприятия, КФХ и ИП региона представят свою продукцию и планы развития, двусторонняя встреча с руководителем субъекта Махмуд-Али Калиматовым, совещание по вопросам социально-экономического развития Ингушетии и встреча с представителями бизнес-сообщества.