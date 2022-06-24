Вице-президентом федерации спортивной борьбы Ингушетии стал Агахан Мержоев

Как сообщает пресс-служба Минспорта республики, в начале осени планируется открытие филиала спортивного клуба «Ади Ахмад» в сельском поселении Алхасты Сунженского района.

«Агахана Мержоева знаю давно, сам он порядка 10 лет занимался греко-римской борьбой в Москве, является мастером спорта России, поэтому знает проблемы изнутри. Уверен, что открытие этой секции раскроет талант многих ребят и даст нашей республике новых чемпионов», — отметил президент федерации спортивной борьбы Ингушетии Руслан Белхороев.