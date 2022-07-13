ДТП

Виновник пьяного ДТП в Ингушетии получил 5 лет тюрьмы за смерть пассажира

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Жителя Ингушетии приговорили к 5 годам лишения свободы с отбыванием в колонии-поселения за смерть пассажира в марте 2022 года, сообщает СУ СКР по региону.

«Следствием и судом установлено, что 20 марта 2022 года осужденный в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем марки BMW, съехал с проезжей части дороги на обочину и допустил наезд на остановку общественного транспорта. В результате находившийся в данном автомобиле пассажир получил телесные повреждения, от которых скончался через несколько дней в больнице», — говорится в сообщении.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» частью 4 статьей 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом, находящимся в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием в колонии-поселении.

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