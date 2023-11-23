Приговор

Виновника смертельного ДТП в Ингушетии приговорили к пяти годам колонии-поселения

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К 5 годам колонии-поселения приговорили 32-летнего жителя республики за смертельное дорожно-транспортное происшествие, сообщили «Ингушетии» в пресс-службе региональной прокуратуры.

Установлено, что осужденный в апреле текущего года на BMW 320I на ФАД Р-217 «Кавказ», в районе сельского поселения Яндаре Назрановского района, превысил допустимую скорость движения. Из-за проявленной небрежности он совершил наезд на металлическое ограждение, установленное вдоль проезжей части. В результате ДТП 17-летней пассажирке были причинены телесные повреждения, от которых та скончалась в больнице.

При этом, как отмечается, после доставления девушки в медучреждение водитель к месту происшествия не вернулся, не дождался прибытия сотрудников полиции, то есть самовольно оставил место происшествия.

Помимо наказания в виде 5 лет лишения свободы, суд лишил фигуранта права управления транспортными средствами сроком на три года.

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