Владелица игротеки в Ингушетии ответит в суде за взятку в 200 тыс. рублей полицейскому

«Сотрудниками полиции были обнаружены и изъяты 15 системных блоков от персональных компьютеров, ноутбук, бухгалтерская документация в виде тетрадей, а также денежные средства, свидетельствующие о возможной организации незаконной игорной деятельности. После подсудимая передала оперуполномоченному взятку в размере 200 тыс. рублей, чтобы ее не привлекали к ответственности по факту организации незаконной игорной деятельности и возвратили изъятые предметы», — говорится в сообщении.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «б» части 4 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично в крупном размере за совершение заведомо незаконных действий (бездействия)).

Уголовное дело прокурором направлено в Магасский районный суд для рассмотрения по существу.