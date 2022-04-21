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Владимир Колокольцев встретился с новым руководителем ветеранской организации МВД России Николаем Овчинниковым

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Глава МВД России Владимир Колокольцев встретился с временно исполняющим обязанности председателя Российского совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковником полиции в отставке Николаем Овчинниковым.

На внеочередном заседании организации Овчинников единогласно избран на должность временно исполняющего обязанности председателя совета. На протяжении долгих лет организацию возглавлял генерал-полковник внутренний службы Иван Шилов, который ушел из жизни в декабре прошлого года, отмечает пресс-служба ведомства.

Колокольцев и Овчинников обсудили перспективы дальнейшего развития и актуальные вопросы деятельности ветеранской организации, в том числе касающиеся оказания всесторонней помощи пенсионерам МВД России и членам их семей, семьям погибших сотрудников органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск.

«Министр подчеркнул, что ветераны вносят неоценимый вклад в деятельность органов внутренних дел, передают свой многолетний опыт молодым специалистам, оказывают помощь в профилактической и воспитательной работе с молодежью», — сказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

Николай Александрович Овчинников прошел путь от следователя Восточно-Сибирского следственного отделения транспортной милиции до статс-секретаря — заместителя министра внутренних дел России.

Возглавлял управление внутренних дел города Екатеринбурга, главное управление по борьбе с организованной преступностью службы криминальной милиции МВД России. Руководил департаментом по борьбе с организованной преступностью и терроризмом МВД России и бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств — участников СНГ.

Николай Овчинников был депутатом Государственной думы третьего созыва. Награжден государственными и ведомственными наградами, имеет почетное звание «Заслуженный юрист Российской Федерации».

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