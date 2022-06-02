Владимир Сластенин принял участие в заседании штаба правительственной комиссии по региональному развитию

Как сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона, в рамках совещания были обсуждены вопросы реализации национальных и федеральных проектов в рамках лимитов 2022-2024 годов.

«В частности, были рассмотрены заявки субъектов страны на финансирование проектов по строительству, реконструкции, модернизации инфраструктуры за счет средств Фонда национального благосостояния России, другие актуальные вопросы сферы строительства и жилищно-коммунального хозяйства», — говорится в сообщении.