Власти города Сунжи Ингушетии назвали причину отсутствия воды в артезианской скважине «Башня»

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Мэрия Сунжи проинформировала местных жителей и гостей города о том, что в результате технической проверки насос, обеспечивающий функционирование известного родника «Башня» на улице Богатырева, признан непригодным для дальнейшей эксплуатации. Об этом газете «Ингушетия» сообщили в пресс-службе администрации муниципального образования.

«В связи с этим принято решение о замене насоса. Для его завоза из другого региона потребуется 2-3 недели», — заявили в мэрии.

По словам собеседника издания, после установки нового насоса в скважине появится родниковая вода.

Муниципальные власти призвали горожан и жителей близлежащих населённых пунктов отнестись с пониманием к сложившейся ситуации.

Напомним, в ноябре 2019 года в Сунже были благоустроены пять общественных территорий по федеральной программе «Формирование комфортной городской среды». Многие уголки города обрели новый облик. Особое воодушевление горожан вызвало обустройство территории вблизи артезианской скважины в районе «Башня». Местный водоканал на протяжении многих лет позволяет жителям населенного пункта и гостям запасаться здесь питьевой водой хорошего качества. Однако сама прилегающая территория к роднику ранее находилась в удручающем состоянии. Теперь картина иная.

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