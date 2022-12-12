Власти Ингушетии и Центрабанк намерены урегулировать цены на продукты в регионе

«Для анализа ситуации на рынках и торговых объектах республики в предпраздничные дни специалистами Минпромсвязи Ингушетии 20 декабря совместно с сотрудниками Национального банка по республике Южного главного управления Центрального банка РФ планируется проведение совещания рабочей группы оперативного реагирования на изменение потребительских цен. На встрече будет обсуждаться ценовая ситуация на торговых объектах республики и, по мере необходимости, будут подготовлены предложения для улучшения их работы в условиях предпраздничного увеличения спроса и предложения», — сказал Бадма Дорджиев.

По его словам, предварительный анализ ценовой ситуации в первой декаде декабря не показал спекулятивного роста цен на продовольственные товары. Данные мониторинга показали, что снижение цен свыше 1% зафиксировано на чай, яблоки, сахар, крупы и макароны. А рост цен более 1% — на яйцо куриное, капусту, лук, огурцы, морковь и томаты. Однако изменение стоимости этой продукции обусловлено в основном сезонным фактором.

«Регулировка цен на продукты питания и товары первой необходимости — одна из важнейших задач в нынешнее время, когда наша страна находится под санкционным давлением. Жители региона не должны испытывать сложности с приобретением тех или иных товаров. Необходимо, чтобы ответственные структуры подошли к этому вопросу со всей серьезностью», — сказал Махмуд-Али Калиматов.

«Благодаря увеличению рыночной доли недорогих, но качественных отечественных товаров длительного хранения, соблюдается баланс продовольственной корзины населения. В настоящее время каких-либо фактов необоснованного повышения цен на продовольственные товары или снижения ассортимента предлагаемой продукции не наблюдается», — добавил руководитель ведомства.

Напомним, Минсельхозом Ингушетии в преддверии празднования Нового года будут проведены в районах республики продовольственные ярмарки, где жители региона смогут приобрести продукцию местных сельхозтоваропроизводителей по ценам ниже рыночных.