Власти Ингушетии намерены создать в 2023 году залоговый фонд в поддержку малого бизнеса

Об этом сообщил премьер-министр республики Владимир Сластенин на совещании в Магасе с участием замминистра экономического развития России Сергея Назарова и гендиректора института развития «Кавказ. РФ» Андрея Юмшанова 17 февраля.

Сластенин отметил, что правительство прорабатывает возможность создания реестра залогового имущества региона, которое возможно к обращению в целях обеспечения кредитных портфелей субъектов малого и среднего бизнеса.

По его словам, в республике уделяется большое внимание МСП. Корпорацией развития Ингушетии осуществляется сопровождение шести инвестиционных проектов в рамках госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского федерального округа». Общая капитализация организации составляет более 1,6 млрд руб. Кроме того, правительством республики совместно с Московской фондовой биржей прорабатывается возможность участия корпорации развития региона на рынке ценных бумаг.

«Отдельная благодарность Минэкономразвития России в связи с увеличением объемов финансирования по нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» с 19,4 млн рублей до 34,2 млн. Тем не менее просил бы увеличить эти объемы до 130 млн рублей, исходя из задачи по легализации субъектов МСП и ее темпов», — отметил Сластенин.

Премьер обратил внимание, что за прошлый год более 3 тыс. предпринимателям региона, планирующим открыть свое дело жителям и самозанятым, оказана поддержка центром «Мой бизнес» в виде консультаций и образовательных услуг, разработки бизнес-планов, организации маркетинговых кампаний и участия в выставках.

Он также рассказал, что в 2022 году предоставлены услуги 15 экспортно-ориентированным субъектам МСП. Региональным фондом поддержки предпринимательства предоставлены микрозаймы двум самозанятым жителям и 6 субъектам малого бизнеса на общую сумму 20,3 млн рублей, а также три поручительства на сумму 24,2 млн руб. 12 молодых предпринимателей получили гранты на общую сумму 3 млн рублей, информирует пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.