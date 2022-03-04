Власти Ингушетии окажут помощь многодетной семье в решении бытовых вопросов

Решить проблемы заявительницы Сластенин поручил руководителю Минздрава республики Магомед-Баширу Балаеву и заместителю министра строительства и ЖКХ Зелимхану Дзаурову, сообщает пресс-служба Главы и правительства Ингушетии.

Премьер обратил внимание на то, что в первую очередь необходимо зарегистрировать дом, составить смету, проект на разводку. После чего по программе бесплатной догазификации к дому жительницы будет подведен газ. Радиаторы отопления приобретет администрация района за счет внебюджетных средств.

Также на личном приеме к Сластенину с просьбой оказать содействие в ремонте дороги в городе Сунжа обратился Магомет Марзиев. Председатель правительства поручил мэру и региональному министерству автодорог рассмотреть вопрос и принять меры в кратчайшие сроки.