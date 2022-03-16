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Власти Ингушетии отремонтируют 50 образовательных учреждений в рамках нацпроекта

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В Ингушетии в рамках национальных проектов «Образование» и «Демография» с 2022 по 2026 год проведут капремонт в 50 образовательных учреждениях (64 корпуса). Об этом сообщил премьер Ингушетии Владимир Сластенин в ходе селектора с Минстроем России.

«С 2022 по 2026 год в республике планируется проведение капитального ремонта в 50 образовательных организациях (64 корпуса). По 23 объектам общего образования разработана сметная документация, уже получено положительное заключение экспертизы. Также уже заключено соглашение на получение субсидии между региональным Минобрнауки и Министерством просвещения России», — сказал Владимир Сластенин.

По его словам, также уже заключено соглашение на получение субсидии между региональным Минобрнауки и Министерством просвещения России.

«Оно включает 23 школы, выбранные по приоритетности проведения ремонтных работ с учетом соблюдения пропорции 60% зданий общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах. Из них в этом году капремонт планируется провести в 13 школах и в 10 — в следующем», — резюмировал премьер.

Ранее газета «Ингушетия» сообщала, что в 2022 году власти региона намерены отремонтировать 13 учебных заведений, находящихся в сельских поселениях Нестеровское, Пседах, Зязиков-Юрт, Инарки, Галашки, Долаково, а также в городах Сунжа, Назрань и Малгобек.

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