Власти Ингушетии отремонтируют сгоревшие в феврале в Назрани квартиры

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По указанию Главы республики Махмуд-Али Калиматова из Национального фонда развития региона выделены средства на ремонт квартир, сгоревших в результате пожара в Назрани 17 февраля, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Возгорание, из-за которого был причинен урон имуществу 8 семей, произошло 17 февраля. Была назначена комиссия для оценки масштабов ущерба. По ее итогам была установлена сумма, необходимая на восстановление в размере порядка 2,5 млн руб. Стоит отметить, что имущество не учитывается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые квартиры требуют капитального вмешательства, а другие — лишь косметического и замены дверей и окон.

Как сообщала газета «Ингушетия», 17 февраля в Назрани на проспекте Базоркина огнеборцы потушили пожар в пятиэтажном многоквартирном доме. Сгорели 4 квартиры, начиная со второго этажа.

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