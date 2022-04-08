Власти Ингушетии отремонтируют сгоревшие в феврале в Назрани квартиры

«Возгорание, из-за которого был причинен урон имуществу 8 семей, произошло 17 февраля. Была назначена комиссия для оценки масштабов ущерба. По ее итогам была установлена сумма, необходимая на восстановление в размере порядка 2,5 млн руб. Стоит отметить, что имущество не учитывается», — говорится в сообщении.

Отмечается, что некоторые квартиры требуют капитального вмешательства, а другие — лишь косметического и замены дверей и окон.

Как сообщала газета «Ингушетия», 17 февраля в Назрани на проспекте Базоркина огнеборцы потушили пожар в пятиэтажном многоквартирном доме. Сгорели 4 квартиры, начиная со второго этажа.