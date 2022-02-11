Власти Ингушетии перевезут в Москву многодетную мать, впавшую в кому после родов

«14 февраля планируется транспортировка пациентки ингушской республиканской больницы Мадины Аушевой в Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России города Москвы», - сказал заместитель председателя правительства.

По словам Евлоева, сопровождение обеспечат специализированные бригады республиканского центра медицины катастроф. При этом он отметил, что на текущий момент остояние больной тяжелое стабильное.

Республиканские власти следят за состоянием многодетной матери и приложат все усилия, чтобы женщина вернулась в свою семью здоровой.

Как сообщали ранее газете «Ингушетия» в СУ СКР по республике, в ходе мониторинга соцсетей выявлена информация о том, что родственники 35-летней местной жительницы просят проверить действия врачей перинатального центра. С их слов, женщина 29 ноября 2021 года поступила в медучреждение, родила ребенка, затем состояние ее здоровья резко ухудшилось и по настоящее время не нормализовалось.

Следователи выяснили, что 29 ноября 2021 года в перинатальный центр в предродовом состоянии поступила женщина. Врачи оперативно оказали ей медпомощь по родоразрешению. Она родила мальчика. Затем в нарушение требований порядка оказания медпомощи по профилю «акушерство и гинекология» женщине проведена операция, повлекшая причинение тяжкого вреда ее здоровью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

9 января в интернете появились видеообращения жителей Ингушетии о том, что после родов 29 ноября состояние матери шестерых детей, жительницы ингушского села Кантышево Мадины Аушевой ухудшилось по вине врачей и она впала в кому. Мальчик родился здоровым.

По требованию главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова после инцидента уволена главврач перинатального центра Людмила Халухаева.