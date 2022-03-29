Власти Ингушетии предлагают включить пять предприятий региона в федеральный список системообразующих

«Загруженность производственных мощностей основных отраслевых промышленных предприятий составляет свыше 60%. Прорабатывается вопрос по замене существующей доли импорта комплектующих и запчастей на российских производителей», — отметил Калиматов.

По факту, зависимость от импортных запасных частей, комплектующих и материалов в регионе имеется только у пяти из 15 системообразующих предприятий республики. Речь идет об ООО «Сад-Гигант Ингушетия», «АТМ», «РИАК», АО «Агрокомплекс Сунжа» и ООО ОСП «Техстрой», которые снабжались из таких стран, как Италия, Германия, Нидерланды, Швейцария, Австрия, Япония.

Руководитель субъекта отметил, что в целях поддержки основных отраслевых и социально значимых предприятий, правительством Ингушетии в адрес федеральных профильных министерств направлены предложения о включении указанных производств в федеральный перечень организаций.

В целом, по словам Калиматова, ситуация в регионе характеризуется как стабильная. Наравне с другими регионами в Ингушетии создан оперативный штаб по разработке и реализации первоочередных мер по обеспечению устойчивого развития субъекта в условиях внешнего давления, составлен план по их внедрению.

Как ранее сообщалось, делегация из региона принимает участие в форуме «Северный Кавказ-2022: меры по повышению устойчивости экономики в условиях санкций». Организатором мероприятия выступает аппарат полпреда Президента России в СКФО, Минэкономики страны и СКФУ.