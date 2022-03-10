Власти Ингушетии принимают меры по регулированию цен на продукты питания

Как сообщил исполняющий обязанности министра промышленности и цифрового развития республики Бадма Дорджиев, стоимость продуктов длительного хранения, на которые сейчас отмечается повышенный спрос, существенно возросла. Это крупы, макароны, чай, сахар и соль. Такая динамика, по словам министра, связана с тем, что эти продукты питания ввозятся поставщиками из соседних регионов, в том числе Краснодарского и Ставропольского краев, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и других регионов.

На сегодняшний день по основным продовольственным товарам запасы имеются на срок от 7 до 32 дней.

Руководитель ведомства предложил проводить рейдовые мероприятия по оптовым предприятиям торговли совместно с МВД и УФАС по региону, на что премьер-министр поручил создать в каждом муниципальном образовании рабочие группы с привлечением надзорных органов. В ходе рейдов будет проводиться анализ товаротранспортных накладных и изучение поставщиков.

Инициатива по усилению взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов страны в части регулирования цен и обновления запасов крупными поставщиками и оптовыми базами, расположенными на их территории, была также поддержана. Как заметил министр, эта мера позволит нормализовать цены на муку, крупы, сахар, макаронные изделия, подсолнечное масло.

Вместе с этим, субъектам малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части транспортных расходов будут предоставлены субсидии (гранты) за доставку продовольственных товаров.

Сластенин напомнил, что эта тема поднималась ранее на совещании с Главой Ингушетии, на котором Махмуд-Али Калиматов обратился к местным товаропроизводителям и предпринимателям с тем, чтобы они не допускали необоснованного завышения стоимости товаров.

«Одновременно с этим, необходимо возобновить и чаще проводить наши сельскохозяйственные ярмарки, чтобы у жителей региона была возможность купить продукты первой необходимости по выгодной цене и без надбавок», — сказал он, отмечает пресс-служба Главы и правительства республики.