Власти Ингушетии против передачи части территории заповедника Минприроды России «Эрзи» Чечне

«Земли, которые имеются ввиду в документе под названием «Национальный парк «Даймохк», были переданы в рамках соглашения между руководством Ингушетии и Чечни в 2018 году. Но дело в том, что здесь особо охраняемая территория. Руководитель Минприроды Российской Федерации Александр Козлов сказал, что о том, что Ингушетия подписала данный документ. Но хочу внести ясность, что Ингушетия подписала только дорожную карту по созданию парка «Даймохк», где была обозначена позиция Главы Ингушетии Махмуд-Али Калиматова, и она (позиция) — отрицательная», — сказал Евлоев.

Тем более, по его словам, в густонаселенной республике нет лишней земли, чтобы компенсировать потерю.

«Мы привели свои доводы о том, что территории национальных парков и особо охраняемых природных территорий, заповедников и заказников, не могут быть уменьшены в соответствии с федеральным законом № 33 от 1995 года. Дело в том, что нами также были принесены замечания на данную дорожную карту, эти замечания Минприроды России были удовлетворены», — отметил зампред.

Евлоев еще раз подчеркнул, что власти Ингушетии против такого решения.

«Эта позиция не изменилась. Дело в том, что в своем докладе руководитель Минприроды РФ сказал о том, что учитывается мнение двух субъектов и в решении данного вопроса позиция Главы республики, и моя позиция, личная отрицательная», — резюмировал вице-премьер.

Напомним, в 2018 году между руководством Ингушетии и Чечни было заключено соглашение об административной границе, в раках которого треть заповедника оказалась на территории соседней республики. Это событие сопровождалось массовыми протестами, где местные жители выражали свое несогласие с таким решением.

Заповедник был создан постановлением правительства Ингушетии от 23 сентября 1999 года на основании закона республики от 23 апреля 1994 года «Об особо охраняемых природных территориях». 21 декабря 2000 года издается постановления правительства России «Об учреждении государственного природного заповедника «Эрзи». Таким образом, в стране был создан сотый государственный заповедник, который начал функционировать с 2001 года.