Власти Ингушетии сократят загруженность в детсадах почти на 100% в 2022 году

«В 2022 году в республике планируется завершение строительства девять детских садов на 1950 мест в рамках национального проекта «Демография». После ввода этих объектов будет достигнут 98%-ный охват детей дошкольным образованием», — сказали в министерстве.

В рамках нацпроекта «Демография» в Ингушетии в 2021 году введено в эксплуатацию 18 дошкольных учреждений с проектной мощностью 3960 мест.