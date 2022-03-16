Власти Ингушетии сократят загруженность в детсадах почти на 100% в 2022 году
В 2022 году власти Ингушетии намерены до 98% сократить очереди в детские сады, открыв дополнительно девять дошкольных образовательных учреждений, сообщили газете «Ингушетия» в Минобрнауки региона.
«В 2022 году в республике планируется завершение строительства девять детских садов на 1950 мест в рамках национального проекта «Демография». После ввода этих объектов будет достигнут 98%-ный охват детей дошкольным образованием», — сказали в министерстве.
В рамках нацпроекта «Демография» в Ингушетии в 2021 году введено в эксплуатацию 18 дошкольных учреждений с проектной мощностью 3960 мест.