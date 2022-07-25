Водоснабжение

Власти Ингушетии увеличат подачу воды в Малгобекский район

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Для увеличения подачи воды в Малгобекский район Ингушетии на Альтиевском водозаборе заменят скважинные насосы, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства региона.

«Благодаря замене скважинных насосов на Альтиевском водозаборе на более мощные, был увеличен дебет воды в сторону Назрановского района на 800 кубов в сутки. На этой неделе планируется заменить скважинные насосы, после чего будет добавлен объем воды на Малгобекской магистрали», — говорится в сообщении.

Отмечается, на прошлой неделе была ликвидирована крупная авария на магистральном водопроводе «Сунжа-Малгобек», на момент которой водоснабжение было приостановлено в населённых пунктах Малгобекского района и во втором микрорайоне Малгобека.

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