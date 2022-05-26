Производство

Власти Ингушетии в 2022 году намерены продолжить ввод в строй простаивающие предприятия

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Значительную поддержу товарным рынкам Ингушетии окажет завершение в текущем году ряда инвестиционных проектов, которые приобретают особую значимость в условиях внешнего санкционного давления, сообщил председатель правительства республики Владимир Сластенин, выступая с ежегодным отчетом в Народном собрании региона.

Речи идет о второй очереди птицеводческого комплекса «Южный», завода по производству детских санитарно-гигиенических средств «БестБренд» и предприятия алюминиевых сплавов ООО «РИАЛ». Также в текущем году завершается реконструкция комбината строительных материалов «Неон», ведется реализация инвестиционных проектов по созданию предприятий по производству локальных очистных сооружений, строительных материалов, организации проточного товарного форелеводства, круглогодичной сельскохозяйственной и промышленной ярмарки.

В соответствии с планом в ближайшее время планируется реанимация еще двух простаивающих промышленных предприятий — комбината детского питания и завода по производству светодиодного оборудования АО «Технопарк «Сердало».

Премьер отметил, что зависимость от импортных запасных частей, комплектующих и материалов имеется у 7 из 18 системообразующих предприятий республики, предприятия АПК переориентированы на российских производителей семенного материала и средств защиты растений.

В штатном режиме работают транспортные, ресурсоснабжающие предприятия, три иностранные региональные кредитные организации.

В строительной отрасли отмечается резкое удорожание строительных материалов и оборудования (по отдельным позициям — 20%), что приводит к существенному удорожанию стоимости строительства как государственных, так и инвестиционных объектов. Ведется постоянный мониторинг ценовой ситуации и товарных запасов, проведено 15 ярмарок для сдерживания цен, с крупными торговыми объектами заключены соглашения о наценке на социальные значимые товары не более 10%.

«Иностранные компании, покинув российский рынок, освободили ниши для наших предпринимателей, предоставив возможность расширить предложение своих продуктов. Сейчас нужно использовать все открывающиеся возможности. Правительство со своей стороны продолжит претворять в жизнь запланированные проекты, мы не позволим сложностям отразиться на развитии нашего региона, в полном объеме обеспечим исполнение социальных обязательств и достижение экономических показателей», — подчеркнул Сластенин.

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