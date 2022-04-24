Власти Ингушетии в честь Пасхи передали в Покровскую церковь в городе Сунжа продуктовую помощь
Власти Ингушетии в честь Пасхи передали в Покровскую церковь, расположенную в городе Сунже республики, продукцию птицеводческого комплекса «Южный», яблоки и помидоры от предприятия «Сад-Гигант «Ингушетия» и агрокомплекса «Сунжа», напитки. Все товары экологически чистые, от местных производителей.
Представители регионального Минсельхоза поздравили настоятеля храма иерея Андрея Миссюру, а в его лице и всех православных христиан республики со светлым праздником.
Акция состоялась по инициативе руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова, который подчеркнул важность дружного и сплоченного сосуществования различных национальностей и конфессий в регионе.
«Республика наша в большинстве своем мононациональная и исповедуем мы Ислам, но в Ингушетии живут и представители других религий, и мы должны уделять внимание друг другу, укреплять добрососедские отношения, как жители большой многонациональной семьи России», — цитирует Калиматова его пресс-служба.
Миссюра поблагодарил руководство региона за оказанное внимание и от имени православных пожелал всем мусульманам благодатного завершения священного месяца Рамадан.