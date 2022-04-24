Праздник

Власти Ингушетии в честь Пасхи передали в Покровскую церковь в городе Сунжа продуктовую помощь

0

Власти Ингушетии в честь Пасхи передали в Покровскую церковь, расположенную в городе Сунже республики, продукцию птицеводческого комплекса «Южный», яблоки и помидоры от предприятия «Сад-Гигант «Ингушетия» и агрокомплекса «Сунжа», напитки. Все товары экологически чистые, от местных производителей.

Представители регионального Минсельхоза поздравили настоятеля храма иерея Андрея Миссюру, а в его лице и всех православных христиан республики со светлым праздником.

Акция состоялась по инициативе руководителя субъекта Махмуда-Али Калиматова, который подчеркнул важность дружного и сплоченного сосуществования различных национальностей и конфессий в регионе.

«Республика наша в большинстве своем мононациональная и исповедуем мы Ислам, но в Ингушетии живут и представители других религий, и мы должны уделять внимание друг другу, укреплять добрососедские отношения, как жители большой многонациональной семьи России», — цитирует Калиматова его пресс-служба.

Миссюра поблагодарил руководство региона за оказанное внимание и от имени православных пожелал всем мусульманам благодатного завершения священного месяца Рамадан.

Добавить комментарий

CAPTCHA
Этот вопрос задается для того, чтобы выяснить, являетесь ли Вы человеком или представляете из себя автоматическую спам-рассылку.

Новости
Полицейские Ингушетии с духовными лицами и общественниками проводят встречи с молодежью
Первую академию национального вида спорта «ШодСанЛат» и ФОК построят в Ингушетии в 2023 году
10 новых случаев Covid-19 выявлено в Ингушетии за минувшие сутки
Ингушский сенатор Белан Хамчиев передал 300 комплектов экипировки участникам спецоперации на Украине
Следственный комитет России открыл «горячую линию» для беженцев из ЛДНР и Украины
Уровень рождаемости зависит и от религиозности, как в Ингушетии — демограф
В Ингушетии рано утром загорелся жилой дом, никто не пострадал
С учащимися школ Ингушетии проводят антитеррористическую беседы в рамках акции «Твой выбор»
Работники мэрии города Карабулака Ингушетии представили недостоверные сведения о доходах
Жителя Ингушетии будут судить за реализацию контрафактного алкоголя
В Ингушетии риски прекращения деятельности оператора по обращению с ТКО отсутствуют

Главное

Яндекс.Метрика

 