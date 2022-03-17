«Сейчас мы брендируем слоган «Ингушетия — родина башен». На данный момент подали заявку на регистрацию, предположительно, процедура займет до полугода. Надеемся, что получится закрепить этот слоган за нашей республикой быстрее — в течение пары месяцев», — сказал Мизиев.

По его словам, в республике также разработан собственный туристический логотип. Он представляет собой пирамидальное строение, символизирующее ингушские башни (по форме типичных для них крыш).