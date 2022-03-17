Власти Ингушетии зарегистрируют слоган «Ингушетия — родина башен»

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Власти Ингушетии подали заявку в Роспатент на регистрацию слогана «Ингушетия — родина башен», сообщил СМИ председатель регионального комитета по туризму Беслан Мизиев.

«Сейчас мы брендируем слоган «Ингушетия — родина башен». На данный момент подали заявку на регистрацию, предположительно, процедура займет до полугода. Надеемся, что получится закрепить этот слоган за нашей республикой быстрее — в течение пары месяцев», — сказал Мизиев.

По его словам, в республике также разработан собственный туристический логотип. Он представляет собой пирамидальное строение, символизирующее ингушские башни (по форме типичных для них крыш).

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