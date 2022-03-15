Власти Карабулака поздравили известного ингушского поэта Абдулхамита Барахоева с юбилеем

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Власти Карабулака поздравили известного ингушского поэта, почётного гражданина города Абдулхамита Барахоева, который отмечает своё 65-летие.

По поручению главы муниципального образования Магомед-Башира Осканова сотрудники администрации города навестили юбиляра с подарками. Как сообщила газете «Ингушетия» пресс-служба мэрии Карабулака, вице-мэр Иналук Мальсагов передал имениннику поздравительный адрес от градоначальника с пожеланиями крепкого здоровья и творческого долголетия.

Напомним, Абдулхамит Барахоев неоднократно становился лауреатом республиканских и межрегиональных поэтических конкурсов. Он выпустил несколько сборников с авторскими стихами, является членом Союза писателей Ингушетии. Более 30-ти его произведений легли в основу популярных песен.

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