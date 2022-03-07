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Власти Магаса намерены минимизировать необоснованный рост цен на продукты питания

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Сотрудники экономического отдела мэрии города Магаса Ингушетии начали мониторинг цен на продовольственные товары для минимизации их роста, сообщает пресс-служба городской администрации.

«Сотрудники экономического отдела провели рейдовые мероприятия по мониторингу цен на продукты питания и продовольственные товары. В списке товаров для ценового мониторинга включены мука, крупы, кондитерские изделия, масло, сахар, соль, чай, вода, колбасы, птица, мясные продукты, рыба, хлебобулочные и молочные изделия, овощи, фрукты. Это наиболее популярные продукты для среднестатистического покупателя», — говорится в сообщении.

Подобные рейды в муниципалитете намерены проводить ежедневно, и в случае необоснованного роста цен предпринимать меры по их снижению.

Ранее Глава Ингушетии на рабочей встрече с руководителем управления федеральной антимонопольной службы республики Батыром Точиевым указал на необходимость не допускать необоснованного повышения цен.

По его словам, на фоне ограничений внешних рынков, важно не позволить резких, необоснованных скачков на товары первой необходимости.

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