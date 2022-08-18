Муниципалитет

Власти Малгобека Ингушетии пресекают несанкционированную торговлю бахчевыми

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В городе Малгобеке Ингушетии провели очередной рейд с целью недопущения несанкционированной торговли бахчевыми, сообщает пресс-служба мэрии.

Рабочая группа в составе сотрудников администрации, представителей Роспотребнадзора, участковой службы проверила ряд торговых точек на территории города.

Торговцев предупредили о конфискации бахчевых культур в случае их реализации в несанкционированных местах и не соблюдении санитарных норм, а также при отсутствии документов (протоколы исследований) подтверждающие их качество, безопасность, личные медкнижки о прохождении профилактических медицинских осмотров.

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