Власти Назрани и Фонд поддержки предпринимательства Ингушетии поддержат малый бизнес

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В мэрии Назрани состоялась встреча главы города Урусхана Евлоева с генеральным директором Фонда поддержки предпринимательства Ингушетии Хаважем Бузуртановым.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, Бузуртанов коротко рассказал о деятельности фонда. Кроме того, стороны обсудили ряд актуальных вопросов по поддержке малого и среднего предпринимательства, а также поделились планами на дальнейшее сотрудничество в этой сфере.

Также в ходе встречи были обсуждены механизмы взаимодействия в сфере поддержки предпринимателей города Назрани, наметили точки соприкосновения в возможном решении обозначенных в данном направлении проблем.

В свою очередь глава города Урусхан Евлоев поблагодарил руководство фонда за сотрудничество и поддержку.

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