Власти Назрани Ингушетии изъяли 10 земельных участки в водоохранной зоне

«Работа в этом направлении ведётся постоянно, но в этом вопросе также содействие оказывают бдительные граждане, которым небезразлична судьба города. По искам администрации было изъято 10 земельных участков под городские нужды. Среди указанных участков — два земельных участка в водоохранной зоне», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в настоящее время более десятка аналогичных дел находятся в суде.