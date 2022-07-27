Самозахваты

Власти Назрани Ингушетии изъяли 10 земельных участки в водоохранной зоне

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В Назрани под городские нужды изъяли 10 земельных участков, расположенных в водоохранной зоне, сообщает пресс-служба администрации города.

«Работа в этом направлении ведётся постоянно, но в этом вопросе также содействие оказывают бдительные граждане, которым небезразлична судьба города. По искам администрации было изъято 10 земельных участков под городские нужды. Среди указанных участков — два земельных участка в водоохранной зоне», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что в настоящее время более десятка аналогичных дел находятся в суде.

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