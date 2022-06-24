Власти Назрани Ингушетии оперативно отреагировали на обращение жителей улицы Левобережная

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Администрация Насыр-Кортского административного округа Назрани оперативно отреагировала на обращение жителей улицы Левобережная.

Как отметили в мэрии города, граждане сообщили о том, что на проезжей части после осадков образовывается огромная лужа, что затрудняет передвижение как пешеходов, так и автомашин.

Власти незамедлительно начали ремонтные работы по выравниванию проезжей части. В настоящее время на участок подвезен гравийный балласт и уже стартовали необходимые работы.

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