Власти Назрани Ингушетии помогут семье приобрести строительные материалы для восстановления дома

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии города, в начале июня в некоторых районах республики, в частности и в Назрани, прошли ливневые дожди с градом и сильным ветром. Тогда на несколько часов были выведены из строя отдельные линии электроснабжения, забиты ливневки, также пострадали домовладения граждан. Режим чрезвычайной ситуации введен не был, поэтому местные органы власти, к сожалению, не имеют возможности направить бюджетные средства на компенсацию ущерба.

Но есть исключения, где градоначальник не может оставаться в стороне вопроса, он оказывает посильную помощь.

Так, на недавнем приеме граждан в мэрии Назрани эта ситуация предметно обсуждалась после обращения Минат Бузуртановой. По ее словам, в результате ливня пострадала крыша старого жилого дома, вода проникла внутрь и две комнаты оказались сильно затопленными. Сама она решить проблему не может, так как является малоимущей, поэтому попросила оказать ей любую возможную помощь для исправления ситуации.

По поручению мэра города Урусхана Евлоева заявительницу навестил глава администрации Центрального округа Назрани Руслан Оздоев. Он пообщался с Бузуртановой, осмотрел пострадавшие комнаты и пообещал помочь жительнице справиться с бедой.