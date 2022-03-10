Власти Назрани намерены привлечь подметальные машины для уборки улиц и парков города

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В Назрани Ингушетии в тестовом режиме задействовали одну единицу подметальной машины для уборки парков и скверов в рамках реформирования ЖКХ города.

Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципального образования, в течение 2 недель планируется аренда ещё одной такой машины, но уже более мощной, для уборки центральных улиц.

«За счёт привлечения специализированной техники планируем сократить количество работающих дворников в парках и увеличить их количество на центральных площадях города. Поставил перед руководством МУП «СКП» конкретную задачу: к концу марта коренным образом исправить ситуацию по санитарному состоянию», — подчеркнул мэр Назрани Урусхан Евлоев.

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