Власти Назрани намерены привлечь подметальные машины для уборки улиц и парков города
В Назрани Ингушетии в тестовом режиме задействовали одну единицу подметальной машины для уборки парков и скверов в рамках реформирования ЖКХ города.
Как сообщили газете «Ингушетия» в мэрии муниципального образования, в течение 2 недель планируется аренда ещё одной такой машины, но уже более мощной, для уборки центральных улиц.
«За счёт привлечения специализированной техники планируем сократить количество работающих дворников в парках и увеличить их количество на центральных площадях города. Поставил перед руководством МУП «СКП» конкретную задачу: к концу марта коренным образом исправить ситуацию по санитарному состоянию», — подчеркнул мэр Назрани Урусхан Евлоев.