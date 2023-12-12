Власти Назрановского района Ингушетии не допускают роста цен на продукты в канун Нового года

Ведущий специалист отдела экономики, промышленности и торговли администрации Назрановского района Джабраил Бузуртанов проверил ценники в магазинах «Центральный», «Продуктовый мир», «Торговый двор», «Доор маркет» и др. Всего 10 магазинов были проинспектированы. Отмечается, что Бузуртанов провел разъяснительные беседы с владельцами торговых объектов.

«Подобная акция проводится в нашем районе не первый год. Надо отметить, что предприниматели идут нам навстречу и стараются не повышать цены на значимые продукты питания», — подчеркнули в администрации района.