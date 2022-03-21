Власти Назрановского района Ингушетии организовали пункты питания для дальнобойщиков

На вынужденной стоянке в Ингушетии находятся 226 большегрузов и 263 водителя. Колонна машин растянулась почти на 10 км. Это связано с временным закрытием из-за погодных условий таможенного пункта Верхний Ларс.

По словам организаторов акции, в больших котлах сварено около 150 кг мяса, роздано более 100 буханок хлеба.

«Это не разовая акция, мы уже данное мероприятие проводим второй раз, и в дальнейшем будем периодически проводить», — сообщил газете «Ингушетия» заместитель главы администрации

Назрановского района Абдул-Мажит Арсельгов.

Напомним, в прошлом году в марте несколько сотен фур стояло на трассе «Кавказ» в Ингушетии. И тогда, и сегодня гостей угощают варёным мясом, снабжают водой и хлебом, на личном транспорте возят в магазины.