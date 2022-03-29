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Властями Ингушетии оказывается помощь раненным при проведении спецоперации бойцам из региона

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Руководитель постпредства Ингушетии при Президенте России Муслим Оздоев вместе с инициативной группой, с начала военной спецоперации на Украине, на постоянной основе посещает госпитали, где проходят лечение раненные солдаты и офицеры вооруженных сил страны из республики.

«По поручению Махмуд-Али Калиматова, солдатам и офицерам предоставляются необходимые средства для комфортного пребывания в медицинских учреждениях, дополнительное оборудование для лежачих пациентов, а также продукты питания и средства личной гигиены», — сообщили газете «Ингушетия» в пресс-службе Главы и правительства региона.

Там отметили, что постпред держит на контроле ситуацию с ингушскими бойцами, находящимися в медучреждениях Москвы, а также следит за информацией о новых поступивших, чтобы вовремя предоставить им необходимую помощь.

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