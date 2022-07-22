Властями Ингушетии рассматривается вопрос создания единой системы закупок в сфере здравоохранения

Процесс объединения инициирован во избежание накопления долгов и блокировки счетов больниц республики в дальнейшем, поскольку с такой проблемой сталкиваются большинство из медучреждений.

«Существующие проблемы появились и не нашли своего решения из-за того, что отдельные руководители так и не почувствовали всей меры ответственности за вверенное им учреждение. Имеются факты неэффективного и нерационального расходования средств, повлекших за собой усиление проводимого анализа финансово-экономической и хозяйственной деятельности субъектов отрасли, а также прирост долговых обязательств», — считает Калиматов.

Отмечается, что в то же время есть существенное улучшение показателей в некоторых медицинских центрах, но все еще сохраняется значительная кредиторская задолженность. По информации исполняющего обязанности министра здравоохранения республики Магомед-Башира Балаева, проводится работа по ликвидации долгов.

Ингушской республиканской клинической больницей погашена кредиторская задолженность по страховым взносам, пеням и штрафам на 51 млн рублей. Малгобекской центральной районной больницей — на 11 млн рублей, что составляет 100% от потребности в оплате. Сунженская центральная районная больница выполнила обязательства на сумму 19 млн руб.

Минздравом Ингушетии совместно с медицинскими организациями разработаны и реализуются планы мероприятий по реструктуризации просроченной кредиторской задолженности за счет средств ОМС и республиканского бюджета.

В рамках этой работы реализуются следующие мероприятия: недопущение принятия обязательств сверх утвержденной расходной части плана финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение контроля за исполнением доходной части этого плана, разработка графика оплаты, погашение кредиторской задолженности средств от приносящей доход работы, сокращение расходов за счет уменьшения затрат на коммунальные услуги, имущественный и земельный налоги путем высвобождения неэффективно используемого имущества, в том числе недвижимого, и другие эффективные инструменты.