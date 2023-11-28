Водитель с 77 нарушениями ПДД насмерть сбил пешехода в Ингушетии

«В Гамурзиевском административном округе Назрани, на улице Осканова, 22-летний водитель Lada Granta совершил наезд на 51-летнего пешехода, который переходил проезжую часть автодороги в неположенном месте», — рассказал собеседник.

По его словам, водитель 77 раз привлекался к административной ответственности, в том числе по ч. 1 ст. 12.1; ч. 2 ст. 12.3; чч. 1 и 3.1 ст. 12.5; ст. 12.6; ч. 2 ст. 12.9; ч. 1 ст. 12.16; ч. 2 ст. 12.37; ч. 1 ст. 20.25 КоАП России.

Отмечается, что в результате ДТП пострадавший от полученных телесных повреждений скончался на месте происшествия.