Водоснабжение

Водоснабжение в проблемном селе Плиево Ингушетии будет восстановлено поэтапно

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Власти Ингушетии будут поэтапно восстанавливать водоснабжение в сельском поселении Плиево Назрановского района, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства республики.

«Установка скважинного насоса на водозаборе в Кантышево позволила наладить водоснабжение в проблемных населенных пунктах Малгобекского района. В частности, в селениях Сагопши, Инарки и Пседах. Не остается без внимания и ситуация в Плиево — «Ингушрегионводоканал» будет поэтапно улучшать водоснабжение в селении путем проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также заменены насосы на Альтиевском водозаборе и водозаборе «Магас», которые обеспечивают водой город Назрань, АО Насыр-Кортский и два 18-этажных дома.

«В совокупности все эти работы позволили обеспечить водой уже 27 тыс. человек», — добавили в пресс-службе.

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