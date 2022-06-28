Водоснабжение в проблемном селе Плиево Ингушетии будет восстановлено поэтапно

«Установка скважинного насоса на водозаборе в Кантышево позволила наладить водоснабжение в проблемных населенных пунктах Малгобекского района. В частности, в селениях Сагопши, Инарки и Пседах. Не остается без внимания и ситуация в Плиево — «Ингушрегионводоканал» будет поэтапно улучшать водоснабжение в селении путем проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении.

Отмечается, что также заменены насосы на Альтиевском водозаборе и водозаборе «Магас», которые обеспечивают водой город Назрань, АО Насыр-Кортский и два 18-этажных дома.

«В совокупности все эти работы позволили обеспечить водой уже 27 тыс. человек», — добавили в пресс-службе.