Водоснабжение в проблемном селе Плиево Ингушетии будет восстановлено поэтапно
Власти Ингушетии будут поэтапно восстанавливать водоснабжение в сельском поселении Плиево Назрановского района, сообщает пресс-служба администрации Главы и правительства республики.
«Установка скважинного насоса на водозаборе в Кантышево позволила наладить водоснабжение в проблемных населенных пунктах Малгобекского района. В частности, в селениях Сагопши, Инарки и Пседах. Не остается без внимания и ситуация в Плиево — «Ингушрегионводоканал» будет поэтапно улучшать водоснабжение в селении путем проведения ремонтных работ», — говорится в сообщении.
Отмечается, что также заменены насосы на Альтиевском водозаборе и водозаборе «Магас», которые обеспечивают водой город Назрань, АО Насыр-Кортский и два 18-этажных дома.
«В совокупности все эти работы позволили обеспечить водой уже 27 тыс. человек», — добавили в пресс-службе.