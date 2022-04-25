Военкомат Сунженского района Ингушетии проводит набор граждан на военную службу по контракту

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Военный комиссариат Сунженского района проводит набор граждан, пребывающих в запасе, на военную службу по краткосрочному контракту от 1 до 6 месяцев.

Как сообщили газете «Ингушетия» в администрации района, минимальный срок контракта 1 месяц. Денежное довольствие для рядового состава от 300 тысяч рублей в месяц. При наличии воинского звания и выслуги лет выплаты повышаются. Также распространяются все социальные выплаты и статус ветерана боевых действий.

Желающих заключить контракт просят срочно обратиться в военный комиссариат Сунженского района по адресу: г. Сунжа, ул. С. Плиева, 65 (бывшее здание ИнгГУ) или в администрацию по месту жительства. Контактный телефон: 8 (8734) 72-28-21, 8-960-728-88-06.

 

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