Военнослужащие из Ингушетии поблагодарили Калиматова за поддержку во время «Прямой линии»

«Военнослужащие из Ингушетии обратились к Главе республики во время эфира с благодарностью, видеотрансляция с их посланием демонстрировалась на экранах. Кроме того, одним из молодых людей, несущих службу в зоне СВО, было зачитано письмо с добрыми пожеланиями, написанное ингушскими юнармейцами и отправленное с последней партией груза помощи», — говорится в сообщении.

Также житель региона Джабраил Алмазов отправил вопрос на телефон «Прямой линии».

«Вопрос касается ребят, участвующих в СВО, у которых была условная судимость. Почему эту судимость не убирают из единой базы, если уже истёк срок ее действия, ведь это мешает их дальнейшей жизни. К примеру, во время поступления в учебное заведение, на работу или службу по контракту. Тем более данная судимость не является тяжким преступлением. При этом есть Указ Главы государства, в котором оговорены все нюансы для людей, участвующих в спецоперации», — написал он.

Махмуд-Али Калиматов дал поручение ответственным лицам изучить вопрос, составить списки участников СВО, попадающих под данную категорию, и совместно с Росгвардией продумать реализацию указа Президента РФ, упомянутого Алмазовым.

Руководитель субъекта сообщил, что поддержка в виде продуктовых наборов и тёплой одежды оказывается на постоянной основе.

«Продукты питания от местных производителей, спальные мешки, дизельные генераторы и тепловые пушки, спецустройства, теплую одежду, садовые печи и газовые баллоны мы направили буквально недавно вместе с нашим командиром Султаном Хашагульговым. Мы продолжим эту традиции до конца СВО, наши ребята будут чувствовать нашу заботу, пока они там», — подчеркнул он.