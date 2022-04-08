Военнослужащий из Ингушетии в одиночку уничтожил три единицы вражеской техники — Минобороны

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Капитан Вооруженных сил России Салам Мержоев отличился в ходе спецоперации на Украине. Военнослужащий уничтожил три единицы вражеской техники, что позволило взять под контроль стратегически важный объект, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Подразделение капитана Салама Мержоева вело бой с целью прорыва обороны противника около важного стратегического объекта. В неравном столкновении с превосходящими силами боевиков Мержоев лично обнаружил две замаскированные позиции врага и уничтожил три единицы вражеской техники», — говорится в пресс-релизе.

Когда российские войска перегруппировывались для окончательного разгрома националистов, Мержоев вместе с подразделением прикрыл товарищей и не допустил прорыва противника.

После перегруппировки российские военнослужащие вновь ударили по врагу, нанесли ему большие потери и вынудили сдаться.

В министерстве отметили, что смелость, решительность и профессионализм капитана Мержоева позволили взять под контроль стратегически важный объект, что позволило развить наступление.

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