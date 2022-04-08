Военный комиссар Сунженского района исключил возможность отправки срочников в зону боевых действий

Военный комиссар Сунженского района исключил возможность отправки срочников на военную спецоперацию в районы боевых действий.

«После начала специальной операции на Украине призывников и их близких волнует вопрос, могут ли срочника отправить в зону боевых действий. Это исключено, глава нашего государства сказал, что срочники весеннего призыва не будут отправлены в зоны боевых действий. Россия предприняла «исчерпывающие меры» по недопущению направления срочников в районы боевых действий», — цитирует военкома пресс-служба администрации района.

Напомним, что весенняя призывная кампания стартовала 1 апреля, она продлится, как и в прошлые годы, до 15 июля. Объявлено, что всего планируется призвать на военную службу 134,5 тыс. молодых людей. Это несколько меньше, чем год назад. Призыву подлежат граждане России в возрасте от 18 до 27 лет.