Волонтеры Ингушетии собрали 109 мешков мусора в сельском поселении Троицкое

«30 добровольцев со всей республики, которые прошли регистрацию через платформу «Добро. Ru», собрали на этот раз 109 мешков мусора. Хотелось бы поблагодарить местную администрацию за отзывчивость и своевременную помощь, оказанную в вывозе мусора», — сказал собеседник.

Напомним, в Ингушетии с 26 февраля проходит декада экологических субботников по популяризации добровольчества в сфере защиты окружающей среды.

На данный момент в различных населенных пунктах региона собрано порядка 585 мешков мусора.