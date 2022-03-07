Экология

Волонтеры Ингушетии собрали 109 мешков мусора в сельском поселении Троицкое

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В ходе очередного субботник в рамках декады к 30-летию республики волонтеры собрали в сельском поселении Троицкое Сунженского района 109 мешков мусора, сообщили газете «Ингушетия» в Минприроды региона.

«30 добровольцев со всей республики, которые прошли регистрацию через платформу «Добро. Ru», собрали на этот раз 109 мешков мусора. Хотелось бы поблагодарить местную администрацию за отзывчивость и своевременную помощь, оказанную в вывозе мусора», — сказал собеседник.

Напомним, в Ингушетии с 26 февраля проходит декада экологических субботников по популяризации добровольчества в сфере защиты окружающей среды.

На данный момент в различных населенных пунктах региона собрано порядка 585 мешков мусора.

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